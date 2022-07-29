Aybüke Pusat kıvraklığını konuşturdu, alevler havada uçuştu! 'Yanıyorsun dikkat et'

Söz dizisinde Bahar'a hayat veren Aybüke Pusat, yazın tadını çıkarıyor. Mayolu karelerini Instagram'a yükleyen Pusat, fiziğiyle görenlerin aklını başından aldı.

25 Şubat 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve Söz dizisinde hayat verdiği Bahar ile adını geniş kitlelere duyuran Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun oldu.

2014 yılında Miss Turkey Yarışması'nda üçüncü olan Pusat, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nd eğitimine devam ediyor.

Yarışmada birinci olan ve eğitimine önem veren Aybüke Pusat, ilk olarak Medcezir dizisinde yer aldı.

Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol alan oyuncu, 2017 yılında Söz dizisinde hayat verdiği Bahar'la herkes tarafından sevildi.

Son olarak Furkan Andıç ile Her Yer Sen adlı dizide oynayan Aybüke, yaz sezonunun açılması ile birlikte soluğu tatilde aldı.

Güzel isim tatilde çektirdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayarak, hayranlarının beğenisine sundu.

Aybüke büyüledi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Aybüke Pusat, tatiline devam ediyor.

Eğlenceli hallerini ve güzelliğini paylaşan Pusat, tatilden çektirdiği iki karesini peş peşe yayınladı.

Kahverengi mayosuyla sere serpe poz veren güzel isim, bacak dekoltesiyle dikkat çekerken binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Bir takipçinin ise "Alev aldı buralar" yorumunda bulunması dikkat çekti.