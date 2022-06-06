Aybüke Pusat süper mini şortuyla sosyal medyayı yıktı, dekoltesi olay oldu! 'Hanımefendi yanıyorsunuz'

Bir süredir ekranlarda yer almayan Aybüke Pusat, Barcelona tatilinden pozlarını paylaştı. Bembeyaz teniyle güneşi selamlayan Pusat, peş peşe paylaştığı kareleriyle beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

2014 Miss Turkey yarışmasında üçüncülük elde eden Aybüke Pusat, dizilerden teklif aldı ve ekrana "Merhaba" dedi.

İlk olarak Medcezir dizisinde rol alan Aybüke Pusat, ardından O Hayat Benim dizisi ile ekran macerasını sürdürdü.

Asıl çıkışını başrolünü Tolga Sarıtaş ile paylaştığı Söz dizisiyle yaşayan Aybüke Pusat, Her Yerde Sen dizisi ile ününe ün kattı.

Adı bir dönem Her Yerde Sen dizisindeki partneri Furkan Andıç ile aşk dedikolarına karışan Pusat, bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pusat, birbirinden farklı ve güzel pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Mini şortlu pozuyla sosyal medyayı salladı

Yaz sezonun açan ve bir süre Tunus'ta tatil yapıp dinlenen Aybüke Pusat, rotasını Barcelona'ya çevirdi.

Süper mini şortu ve bikini üstüyle poz veren Aybüke Pusat, verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına ''No filter Barcelona. Güneşi yollayana selam olsun'' notunu düşen Pusat, doğal güzelliği ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı.

27 yaşındaki oyuncunun, peş peşe paylaştığı karelerine beğeni yağarken ''Hanımefendi yanıyorsunuz'', ''Parlıyorsun'', ''Yine sütyen giymemişsin'', ''Güneş güzel sen daha güzel'' gibi yorumlar yapıldı.

Fiziği ile herkesin aklını başından alan Pusat, tarzıyla moda alanında da iyi olduğunu kanıtladı. Kısa saçları ve güzel yüzüyle herkesin sevgisini kazanan genç oyuncu, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Her fırsatta güzelliğini konuşturan Aybüke Pusat'ın son pozları görenlerin aklını başından aldı. Bembeyaz teniyle güneşi selamlayan Aybüke, hayranlarından övgü dolu yorumları peş peşe aldı.

Söz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Aybüke Pusat, güzelliği ile sosyal medyayı salladı. Fiziği ve verdiği pozlarla akılları baştan alan Pusta, süper mini eteğiyle poz verdi.