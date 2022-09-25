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    Aybüke Pusat'ın cesur pozları instagramı yaktı geçti! 'Bu güzellik gerçek mi'

    Ünlü oyuncu Aybüke Pusat instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çekiyor.Oyuncunun son paylaşımları mest etti..
    • 25.09.2022 - 17:37
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    Aybüke Pusat'ın cesur pozları instagramı yaktı geçti! 'Bu güzellik gerçek mi'

    Ünlü oyuncu Aybüke Pusat dün gece katıldığı bir etkinlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Aybüke Pusat güzelliği ile dikkatleri üzerine çekerken paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Instagramda 3.7 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçilerinden övgü dolu yorumlar geliyor.

    İşte Aybüke Pusat'ın son instagram paylaşımı..

    Aybüke Pusat ın cesur pozları instagramı yaktı geçti! Bu güzellik gerçek mi #1

    Aybüke Pusat ın cesur pozları instagramı yaktı geçti! Bu güzellik gerçek mi #2

    Aybüke Pusat ın cesur pozları instagramı yaktı geçti! Bu güzellik gerçek mi #3

    Aybüke Pusat ın cesur pozları instagramı yaktı geçti! Bu güzellik gerçek mi #4

    Aybüke Pusat ın cesur pozları instagramı yaktı geçti! Bu güzellik gerçek mi #5


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