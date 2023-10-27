Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?' Ünlü oyuncu Aybüke Pusat geçtiğimiz günlerde Selanik'e gitti. Güzel oyuncu Selanik'te yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Aybüke Pusat'ın beğeni toplayan son pozları..

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27 yaşındaki ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aybüke Pusat güzelliği ile dikkatleri üzerine çekerken yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni topluyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümü mezunu olan Aybüke Pusat 2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak adından söz ettirmişti.

Aybüke Pusat ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında ekranlara gelen Medcezir isimli dizide rol alarak yaşadı.

Instagramda 3.7 milyon takipçisi bulunan Aybüke Pusat'ın son pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.

25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat birçok dizide rol alarak ekran karşısına çıktı.

Şimdilerde TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta oynayan Aybüke Pusat geçtiğimiz günlerde Selanik'e gitti.

Güzel oyuncu geçtiğimiz gün paylaştığı pozlar ile tekrar gündeme geldi. Pusat'ın o kareleri takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Aybüke Pusat'ın son Instagram paylaşımı..