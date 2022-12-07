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    Dekolteli ayna pozuyla büyüledi! Aybüke Pusat'ın o pozuna yorum yağdı: 'Güzellik değil facia...'

    Oyuncu Aybüke Pusat'ın sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. İşte ünlü oyuncunun son instagram pozları..
    • 07.12.2022 - 19:07
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 19:15
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    Dekolteli ayna pozuyla büyüledi! Aybüke Pusat'ın o pozuna yorum yağdı: 'Güzellik değil facia...'

    Ünlü oyuncu Aybüke Pusat sosyal medya pozları ile dikkat çekiyor. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezunu olan Aybüke Pusat birçok dizi ve filmde rol aldı.

    25 Şubat 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen 27 yaşındaki oyuncu ilk olarak 2014 yılında ekranlara gelen Medcezir isimli dizide rol alarak televizyona çıktı.

    Medcezir'den sonra Beş Kardeş, O Hayat Benim, Familya, Söz, Şahin Tepesi ve Her Yerde Sen isimli dizilerde rol aldı.

    Dekolteli ayna pozuyla büyüledi! Aybüke Pusat ın o pozuna yorum yağdı: Güzellik değil facia... #1

    Instagram hesabını oldukça aktif olarak kullanan Aybüke Pusat'ın 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.  Aybüke Pusat'ın her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

    Sosyal medyada sıkça fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu oynadığı dizilerdeki başarılı performansının yanısıra güzelliği ilede dikkat çekiyor. Oyuncunun son paylaşımı büyük beğeni topladı.

    İşte Aybüke Pusat'ın son instagram paylaşımı..

    Dekolteli ayna pozuyla büyüledi! Aybüke Pusat ın o pozuna yorum yağdı: Güzellik değil facia... #2

    Dekolteli ayna pozuyla büyüledi! Aybüke Pusat ın o pozuna yorum yağdı: Güzellik değil facia... #3


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