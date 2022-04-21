Aybüke Pusat'ın güneşe karşı verdiği kıvrak ve dekolteli pozu akıl aldı! Süt beyazı tenine yorum yağdı...

Her fırsatta güzelliğini konuşturan Aybüke Pusat'ın son pozları görenlerin aklını başından aldı. Bembeyaz teniyle güneşi selamlayan Aybüke, hayranlarından övgü dolu yorumları peş peşe aldı.

25 Şubat 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen genç ve güzel oyuncu Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun oldu.

Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne devam eden Pusat, 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildi.

Seçildiği üçüncülüğün akabinde hayatı değişen ve setlere adım atan Aybüke Pusat, ilk olarak Medcezir dizisinde yer aldı.

Medcezir'in ardından O Hayat Benim ve Familya dizilerinde yer alan oyuncu, asıl çıkışını Tolga Sarıtaş ile beraber boy gösterdiği Söz dizisinde yaptı.

Şu sıralar Hayaller ve Hayatlar isimli dizide yer alan ve güzelliği ile konuşulan Pusat'ın Her Yerde Sen dizisinde birlikte yer aldığı Furkan Andıç'la beraber olduğu söylendi.

Özel hayatından ziyade kariyeri ile gündem olmayı tercih eden Pusat, sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri kıskandırdı.

Güzelliğini güneşe karşı sergileyen ve dekoltesi ile dikkatleri üzerine Pusat, iltifat dolu yorumların ise sahibi oldu.

Aybüke Pusat'ın güzelliği

Medcezir, Beş Kardeş, Hayat Benim, Familya, Söz , Şahin Tepesi ve Her Yerde Sen gibi yapımlarda yer alan Aybüke Pusat, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmiyor.

Güneşi selamlayan ve tadını çıkaran Pusat, verdiği pozlarla övgü dolu yorumlar aldı. Pusat'a, "Çok güzelsin" diyen hayranları, fotoğraflarına kalp koymayı ise ihmal etmedi.

Yeni projelerle ekranlarda yer alması beklenilen Pusat, İbrahim Selim'in programına katılmış ve yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulmuştu.