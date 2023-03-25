Aybüke Pusat'ın iddialı pozları sosyal medyayı yaktı geçti! 'Bu güzellik gerçek mi' Ünlü oyuncu Aybüke Pusat instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımları beğeni topladı..

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat tatil için gittiği Atina'da verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Aybüke Pusat güzelliği ile dikkatleri üzerine çekerken paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Instagramda 3.7 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçilerinden övgü dolu yorumlar geliyor.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat güzelliği ve fiziği ile tün dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu iddialı pozlarını sosyal medyada paylaşarak beğeni topluyor.

25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen 27 yaşındaki oyuncu birçok dizide rol alarak ününe ün kattı. Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümünden mezun olmuştur.

2014 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla derece elde eden ve tanınan Aybüke Pusat ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Medcezir isimli diziyle yaşadı.

Güzel oyuncu son olarak Sıfırıncı Gün isimli dizide başrol oyuncusu Nisan karakterine hayat vermektedir.

İşte Aybüke Pusat'ın son instagram paylaşımı..