Dekoltesiyle mest etti! Aybüke Pusat'ın cesur pozları instagrama damga vurdu! 'Yangın yeri buralar'

Dekoltesiyle mest etti! Aybüke Pusat'ın cesur pozları instagrama damga vurdu! 'Yangın yeri buralar'

Genç oyuncu Aybüke Pusat cesur instagram paylaşımları ile beğeni toplamaya devam ediyor..

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat güzelliği ve fiziği ile tün dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu iddialı pozlarını sosyal medyada paylaşarak beğeni topluyor.

25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen 27 yaşındaki oyuncu birçok dizide rol alarak ününe ün kattı.

Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümünden mezun olmuştur.

2014 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla derece elde eden ve tanınan Aybüke Pusat ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Medcezir isimli diziyle yaşadı.

Güzel oyuncu son olarak Sıfırıncı Gün isimli dizide başrol oyuncusu Nisan karakterine hayat vermektedir.

Aybüke Pusat instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncunun son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

İşte Aybüke Pusat'ın son instagram paylaşımı..