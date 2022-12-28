Aybüke Pusat'ın Miss Turkey kareleri olay oldu! Kim tanıyabilir...

Aybüke Pusat'ın Miss Turkey kareleri olay oldu! Kim tanıyabilir...

Polisiye dizisi Sıfırıncı Gün ile izleyici karşısına çıkan Aybüke Pusat performansıyla göz doldurdu. Pusat'ın eski halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Aslen Ankara'lı olan ve bale bölümünden mezun olan Aybüke Pusat, rotasını hayali olan oyunculuğa çevirmeyi tercih etti.

Oyunculuk kariyerine "Medcezir" dizisindeki Elif karakteriyle adım atan Aybüke Pusat, yeteneği ile öne çıkmayı başardı.

O Hayat Benim, Şahin Tepesi, Söz ve 50m2 dizilerinde de rol alan Aybüke Pusat, ekran molasına nokta koyuyor.

TV8 ekranlarının yeni polisiye dizisi Sıfırıncı Gün'de Engin Öztürk ile başrolü paylaşan Aybüke Pusat, performansıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Oyunculuğu kadar duru güzelliği ile de dikkat çeken Pusat, eski görüntüsü ile merak konusu oldu.

Eski Aybüke gündem oldu

27 yaşındaki Aybüke Pusat, 2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3. seçildi. Dilan Çiçek Deniz'in ikinci ve Amine Gülşe'nin şampiyon olduğu yarışmada, üçüncülüğü Pusat aldı.

Pusat, yarışma konusunda verdiği röportajda tesadüfen katıldığını ifade ederek, "Çok mutsuzken arkadaşlarım Miss Turkey'e başvuru yaptı. İlk üçe girmeyi düşünmüyordum bile." dedi.

Ünlü oyuncunun o yıllardan bu yana yaşadığı değişim ise görenleri hayrete düşürdü.

Eski halinden eser kalmayan Aybüke Pusat'ın değişimi ise "pes" dedirttti.

İşte Aybüket Pusat'ın Miss Turkey zamanları...