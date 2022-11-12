Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilen genç oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın son instagram pozları büyük beğeni topladı..

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu sosyal medyada yine gündeme geldi.

Son olarak şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilen Ayça Ayşin Turan tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 30 yaşındaki oyuncu birçok dizide rol aldı.

Güzelliği ile tün dikkatleri üzerine çeken oyuncu sosyal medyada oldukça popüler. Ayça Ayşin Turan'ın instagramda 6 milyon takipçisi bulunuyor.

Dinle Sevgili, Karagül, Altınsoylar, Meryem, Menajerimi Ara ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alan oyuncu başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Ada Masalı isimli dizide rol arkadaşı olan Alp Navruz ile aşk yaşamaya başlayan Ayça Ayşin Turan'ın geçtiğimiz aylarda sevgilisi Alp Navruz'dan ayrılmasıyla gündeme gelmişti.

Şimdilerde Murat boz ile aşk yaşadığı iddia edilen Ayça Ayşin Turan'ın son instagram paylaşımı beğeni topladı. İşte o kareler..







