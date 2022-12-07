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    Ayça Ayşin Turan çömeldi, sosyal medya yıkıldı! "Çekiciliğin sözlük anlamısın"

    Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medya hesabından çömelerek paylaştığı pozlar, görenlerin aklını başından aldı. Turan için, "Çok güzelsin" yorumları yapıldı.
    • 07.12.2022 - 17:59
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    Ayça Ayşin Turan çömeldi, sosyal medya yıkıldı! 'Çekiciliğin sözlük anlamısın'

    25 Ekim 1992 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Ayça Ayşin Turan, şu sıralar Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor.

    İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olan ve Karagül dizisi ile adını duyuran Turan, şimdilerin en başarılu oyuncuları arasında yer alıyor.

    Karagül dizisinde Ada karakterine hayat veren bu sayede ünlenen Turan, öncesinde ise Dinle Sevgili'de yer aldı.

    Yer aldığı bu dizilerden sonra başarılı projelerle yoluna devam eden Ayça Ayşin, son olarak ise Ada Masalı'nda oynadı.

    Ada Masalı'nda Alp Navruz ile oldukça iyi bir uyum yakalayan oyuncu, Netflix'te yayınlanacak olan Sen İnandır ile geri dönecek.

    Daha önce yine Netflix'te yayınlanan Hakan:Muhafız'da yer alan Ayça Ayşin Turan, son zamanlarda dergi çekimleri için kamera karşısına geçmeye başladı.

    Özel dergi çekimleri için kamera karşısına geçen Turan, verdiği pozları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Ayça Ayşin Turan'ın son olarak çömelerek paylaştığı pozlara, hayranlarından ise övgü dolu yorumlar geldi.

    Ayça Ayşin'in güzelliği

    Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan sosyal medya hesabından 6.1 Milyon kişi tarafından takip ediliyor. Oldukça yüksek bir kitleye sahip olan Ayça Ayşin, son olarak paylaştığı pozlarla olay oldu.

    Çömeldiği pozlarla güzelliğini ortaya çıkaran Ayça Ayşin için, "Çok güzelsin" tarzında yorumlar geldi. Ayrıca Murat Boz'a da gönderme yapan hayranlar, ne kadar şanslı olduğunu söylemeden edemedi.

    Ayça Ayşin Turan çömeldi, sosyal medya yıkıldı! 'Çekiciliğin sözlük anlamısın' #1

    Ayça Ayşin Turan çömeldi, sosyal medya yıkıldı! 'Çekiciliğin sözlük anlamısın' #2

    Ayça Ayşin Turan çömeldi, sosyal medya yıkıldı! 'Çekiciliğin sözlük anlamısın' #3


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