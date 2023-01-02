Petrol
86
3.04%
Euro
19.9831
-0.22%
Dolar
18.719
0.09%
Altın
1.097
0.08%
Borsa
5661
2.76%
Bitcoin
318.642
1.06%
BTXN Coin
6.14
0.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Ayça Ayşin Turan derin dekoltesiyle güzelliğine güzellik kattı! 'Murat Abi mest olmuştur'

    Murat Boz ile aşk yaşayan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Instagram pozları beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 17:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayça Ayşin Turan derin dekoltesiyle güzelliğine güzellik kattı! 'Murat Abi mest olmuştur'

    Karagül, Meryem, Zemheri, Hakan Muhafız ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alan Ayça Ayşin Turan, şimdilerde dinleniyor.

    Ekranlarda yer almamasına rağmen Ayça Ayşin'i magazin gündeminden düşürmeyen detay ise özel hayatı...

    Murat Boz ile birlikte olan güzel oyuncu, her adımıyla mercek altında.

    Ayça Ayşin Turan derin dekoltesiyle güzelliğine güzellik kattı! Murat Abi mest olmuştur #1

    Murat'ın güzeli

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullan Ayça Ayşin Turan, son kareleriyle görenleri büyüledi.

    O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu olan Ayça Ayşin Turan, Murat Boz'un şarkısını söyledi. Geceye özel hazırlanan Turan, derin dekoltesiyle de mest etti.

    Instagram'dan paylaşım yapan Turan'ı görenler, Murat Boz ile mutluluklar diledi. Güzelliğiyle hayran bırakan karelere ise binlerce beğeni geldi.

    Ayça Ayşin Turan derin dekoltesiyle güzelliğine güzellik kattı! Murat Abi mest olmuştur #2

    Ayça Ayşin Turan derin dekoltesiyle güzelliğine güzellik kattı! Murat Abi mest olmuştur #3

    Ayça Ayşin Turan derin dekoltesiyle güzelliğine güzellik kattı! Murat Abi mest olmuştur #4


    Türkiye 2023'e böyle girdi
    Gündem

    Türkiye 2023'e böyle girdi

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    En çok kitap satılan iller arasında İstanbul ilk sırada
    Kitap

    En çok kitap satılan iller arasında İstanbul ilk sırada

    Görüş Bildir