Ayça Ayşin Turan derin dekoltesiyle güzelliğine güzellik kattı! 'Murat Abi mest olmuştur'

Murat Boz ile aşk yaşayan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Instagram pozları beğeni topladı.

Karagül, Meryem, Zemheri, Hakan Muhafız ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alan Ayça Ayşin Turan, şimdilerde dinleniyor.

Ekranlarda yer almamasına rağmen Ayça Ayşin'i magazin gündeminden düşürmeyen detay ise özel hayatı...

Murat Boz ile birlikte olan güzel oyuncu, her adımıyla mercek altında.

Murat'ın güzeli

Sosyal medyayı oldukça aktif kullan Ayça Ayşin Turan, son kareleriyle görenleri büyüledi.

O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu olan Ayça Ayşin Turan, Murat Boz'un şarkısını söyledi. Geceye özel hazırlanan Turan, derin dekoltesiyle de mest etti.

Instagram'dan paylaşım yapan Turan'ı görenler, Murat Boz ile mutluluklar diledi. Güzelliğiyle hayran bırakan karelere ise binlerce beğeni geldi.