Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz aşk mı yaşıyor? İddiaları güçlendiren fotoğraf..

Ada Masalı dizisinde oynayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un aşk yaşadığı iddia edildi. Bugün bir fotoğraf paylaşan Ayça Ayşin ise iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Ada Masalı dizisinde başrolü paylaşan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, uyumlu halleri ile dikkati çekti.

Dizinin izleyenleri ikiliyi birbirine yakıştırırken, aşk yaşadıklarına dair iddialar gündeme gelmeye başladı.

Dizi aşkının gerçeğe dönüştüğü iddia edilirken, bugün güzel oyuncu Ayça Ayşin'den bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından Alp Navruz ile yeni bir paylaşım yapan oyuncu, iddiaların güçlenmesine neden oldu.

AYÇA AYŞİN TURAN VE ALP NAVRUZ AŞK MI YAŞIYOR?

Çekimleri İzmir’in Sığacık bölgesinde yapılan Ada Masalı'nda, Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un birlikte olduğu belirtildi.

İkili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, birlikte olduklarına dair iddiaları güçlendirdi.

Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz hakkında daha önce, "Alp, disiplinli ve işine çok saygı duyan biri. Bunlar, ona saygı duymamı sağlayan ilk etkenler oldu. Bir de göründüğünden çok daha komik ve eğlenceli." demişti.