Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kaç yaşında, nereli? Aycan Yanaç ne iş yapıyor?

Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kaç yaşında, nereli? Aycan Yanaç ne iş yapıyor?

Survivor yarışmasıyla milyonlara adını duyuran milli futbolcu Aycan Yanaç, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Merak edilen isimler arasına gire Aycan Yanaç kimdir? İşte detaylar..

Kadın futbolcular arasında öne çıkan isimlerden biri olan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, 26 Ocak günü Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına konuk oldu.

Survivor 2020’de başarılı performansı ve sempatik tavırları ile ilgi toplayan Yanaç hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kaç yaşında, nereli? gibi sorular merak edildi.

İşte Aycan Yanaç hayatı ve biyografisi..

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 doğumlu, ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman-Türk profesyonel kadın futbolcudur.

2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil etmektedir.

Abisi de kendisi gibi futbolcudur. 2020 Yılında Survivor'a katılmıştır.

Yanaç, forvet pozisyonunda oynamaktadır. Temmuz 2015'te SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer olmuştur. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 11 maç oynayan millî futbolcu, üç gol atmıştır.

2016 yılında Nürnberg'e geri dönmüştür. 28 Ağustos 2020 tarihinde ALG Spor takımı ile sözleşme imzalamıştır. Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımına çağrılan Yanaç, millî formayla ilk maçına, 4 Ağustos 2015'te "UEFA Gelişim Turnuvası" maçı kapsamında Bosna Hersek'e karşı çıkmıştır.

7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçı için ilk kez Türkiye kadın millî futbol takımı kadrosuna davet edilmiştir.

AYCAN YANAÇ INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aycan Yanaç Instagramda @aycanyanac kullanıcı adıyla paylaşım yapmaktadır.