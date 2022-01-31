Aycan Yanaç neden yok, Survivor'dan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı resti çekti!

Survivor 2022 ünlüler takımı yarışmacısı Aycan Yanaç, dün akşamki ada konseyinde yer almadı. Aycan Yanaç neden yok, Survivor'dan ayrıldı mı? sorularına yanıt aranırken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, tüm hızıyla devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

Yarışmanın 30 Ocak 2022 Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde kritik ada konseyi yapıldı.

Ünlüler takımında mücadele eden Aycan Yanaç, konseyde yer almadı. Bunun üzerine Aycan'a ne olduğunu merak edenler, "Survivor Aycan diskalifiye mi oldu, neden yok, yarışmadan ayrıldı mı?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki Survivor Aycan diskalifiye mi oldu, neden yok, elendi mi, yarışmadan ayrıldı mı? İşte detaylar...

SURVİVOR AYCAN NEDEN YOK, DİSKALİFİYE Mİ OLDU, YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Survivor All Star 2022 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç'ın akıbeti Survivor ada konseyinde belli oldu.

Survivor'ın 30 Ocak 2022 Pazar akşamı ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Aycan'ın yarışmadan ayrılma durumunun olduğunu duyurdu.

Aycan'ın bir sakatlığı bulunmamasına rağmen şartlara dayanamadığı için yarışmadan ayrılma kararı alabileceğini duyuran Ilıcalı, "Aycan için çok iyimser değilim" dedi.

"ZORLA TUTMUYORUZ, AYCAN GİDEBİLİR"

Aycan hakkında kararı kısa süre içinde açıklayacaklarını ifade eden Ilıcalı, açıklamasında şunları söyledi:

"Aycan doktor kontrolüne alındı, herhangi bir sakatlığının olmadığı tespit edildi. Ancak Aycan konusunda çok iyimser değilim. Net bir şekilde söylememekle birlikte ayrılması söz konusu olabilir. Herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim. Kesin olmamakla birlikte Survivor'a veda edebilir. Kendisi buna karar verecek. Hiç kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Kendisi 'bırakacağım' derse biz de onaylarız. Aycan'ın Survivor'ı bırakması söz konusu. Sakatlık olmadığı için süre çok uzun değil çok kısa süre içinde karar vermesini istedik. Belki yarın Aycan'la ilgili ayrılma kararını size bildirmek durumunda kalabilirim"