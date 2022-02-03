Aycan Yanaç Survivor All Star'dan ayrıldı

Ünlüler takımında yer alan ve bir süredir yarışmalarda görünmeyen futbolcu Aycan Yanaç, zorlu ada şartlarına dayanamadı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'Survivor All Star 2022' her bölümüyle kıran kırana bir mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ayrılık yaşandı.

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, konseyde 'ünlüler' takımında yer alan Aycan Yanaç ile ilgili dikkkat çeken açıklamalar yaptı.

"ÜMİTLİ DEĞİLİM DEMİŞTİM TAHMİNİM DOĞRU ÇIKTI"

Geçtiğimiz günlerdeki ada konseyinde Aycan'ın bir süredir doktor gözetimi altında tutulduğunu belirten Acun Ilıcalı, genç yarışmacının yaşadığı rahatsızlık sonrası mental olarak dönmeye hazır hissetmediğini dile getirmişti.

Bunun üzerine ayrılık kararı gelebileceğini söyleyen Acun Ilıcalı, dün akşamki bölümde şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz Aycan ile ilgili haber bekliyorduk. Ben ümitli değilim demiştim, tahminim doğru çıktı.

"ŞARTLARIN ZORLUĞUNA DAYANAMADI"

Aycan, şartların zorluğuna dayanamayarak Survivor'a devam edemiyor.

"ARTIK SURVIVOR'DA YOK"

Aycan bugün itibarıyla artık Survivor'da yok. Şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar."