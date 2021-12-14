Aycan Yanaç yeniden Survivor'a gidiyor

“Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" diyen ancak kadroda yer bulamayan futbolcu Aycan Yanaç, Survivor All-Star 2022 kadrosuna dahil oldu.

Medya patronu Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek isimleri tek tek açıkladı.

Futbolcu Aycan Yanaç da bu isimler arasında yer aldı.

SERCAN YILDIRIM İLE BİRLİKTE YENİDEN SURVIVOR’DA

Fenerbahçe hayalini gerçekleştiremeyen Yanaç, yeniden Dominik'e gidecek.

Yanaç'la birlikte eski futbolcu Sercan Yıldırım da bir kez daha Survivor serüveninde yer alacak.

“FENERBAHÇE KADIN FUTBOL TAKIMI AÇILSA…”

Kadın Süper Ligi ALG'de forma giyen milli futbolcu Yanaç, “Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum.” demişti.

EMRE BELÖZOĞLU DESTEK OLMUŞTU

O dönem Fenerbahçe'de futbolcu olarak görev yapan Emre Belözoğlu ise “Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim.” şeklinde bir mesajla destekte bulunmuştu.

BEKLEDİĞİ TEKLİF BİR TÜRLÜ GELMEDİ

Ancak Aycan Yanaç'ın hayali gerçekleşmemiş, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın kadrosunda yer alamamıştı.