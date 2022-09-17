Aycan Yanaç'tan hem göbek hem göğüs dekoltesi... "Bebeğim şov yapıyorsun"

Aycan Yanaç'tan hem göbek hem göğüs dekoltesi... "Bebeğim şov yapıyorsun"

Survivor ile ünlenen ve güzelliği sayesinde dikkatleri üzerine çeken Aycan Yanaç, son pozları ile hayranlarının aklını başından almayı başardı.

21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nürnberg kentinde dünyaya gelen Aycan Yanaç, futbolcu olmayı tercih etti.

Forvet pozisyonunda oynayan ve 2020 yılında Survivor'a katılan Aycan, bu sayede tanınmaya başladı.

Güzelliği, sempatik tavırları ve Fenerbahçe'ye olan sevgisi ile akıllara kazınan Aycan, 28 Ağustos 2020 tarihinde ALG Spor ile anlaştı.

Yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımla çok fazla maça çıkamayan Yanaç, sözleşmesini sonlandırdıktan sonra yeniden Survivor'a katıldı.

Survivor All Star'da mücadele eden başarılı ve güzel isim, yarışma sırasında hastalandı ve çekildi.

Koronaya yakalandıktan sonra yarışmadan ayrılma kararı alan Yanaç, sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

Son olarak göbeği açık bir kıyafet giyen Yanaç, sosyal medya üzerinden binlerce yorum ve beğeni aldı.

Aycan Yanaç büyüledi

1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Aycan Yanaç'tan bu kez dekolteli bir paylaşım geldi.

Estetik uygulamalarla konuşulan ismin göbek dekolteli pozu takipçilerini büyüledi.

Ünlü ismin "Sezonu kapattım" notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı. Bazı takipçiler ise Yanaç'a "Bir kanatların eksik", "Maşallah" gibi yorumlarda bulundu.