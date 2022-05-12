Ayça'nın gözdesi, Kısmetse Olur'un Emre'si tanınmayacak halde! 'Manken gibi çocuk ne duruma gelmiş'

Ayça'nın gözdesi, Kısmetse Olur'un Emre'si tanınmayacak halde! 'Manken gibi çocuk ne duruma gelmiş'

Kısmetse Olur yarışmasında adını duyuran Emre Ubeyli, son haliyle olay oldu. Ekranlardan uzak kalan Ubeyli'nin son halini görenler, "Manken gibi çocuğa ne olmuş" tarzında yorumlar yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül tarafından sunulan Kısmetse Olur, gündüz kuşağının en sevilen programlarından birisi oldu.

Evlenmek isteyen erkek ve kadınların bir evde kaldığı ve kamerayla izlendiği yarışma, fan sayfalarının oluşmasına neden oldu.

Yarışmaya katılan birçok isim kısa süre içerisinde sosyal medyada meşhur oldu ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Bu isimlerden birisi olan Emre Ubeyli ve Ayça Ekin Beğen, yarışmada aşk yaşamış ve herkesin ilgisini çekmişti.

Ayça Ekin Beğen ise daha sonra katıldığı programlarda yarışmanın bir düzmeceden ibaret olduğunu söyledi.

Ancak Emre Ubeyli yarışma sonrasında Hazal Atabek ile nişanlandı ve nişan bozulduktan sonra ortadan kayboldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve şu sıralar spor hocalığı yaptığı bilinen Ubeyli, değişimi ile olay oldu.

Emre Ubeyli'nin son hali

Kısmetse Olur'un yakışıklı damat adayı Eme Ubeyli, herkesin gözdesiydi. Ayça Ekin Beğen'le yarışmada bir şeyler yaşayan Ubeyli bu sayede adını duyurmayı başardı.

Daha sonra yarışmaya katılan Hazal Atabek ile nişanlanan ancak bu aşkı kısa süren Ubeyli, adeta sırra kadem bastı.

Genç ve yakışıklı isim yarışmadan sonra ne yarışmacılarla görüştü ne de herhangi bir platformda yer aldı.

Sosyal medya üzerinden paylaşım ve spor hocalığı yapan Emre Ubeyli'nin son halini görenler dondu kaldı.

Instagram hesabında 452 bin takipçisi bulunan fenomen damat adayı, özel hayatıyla ve yeni tarzıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkati çekiyor.

Ubeyli'nin son halini görenler, "Manken gibi çocuk ne hale gelmiş" demekten kendisini alamıyor.