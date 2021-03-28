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- Aydan Şener kimdir? Menajerimi Ara konuğu Aydan Şener kaç yaşında, nereli? Aydan Şener biyografisi..
Aydan Şener kimdir? Menajerimi Ara konuğu Aydan Şener kaç yaşında, nereli? Aydan Şener biyografisi..
- Haber Merkezi
- 28.03.2021 - 16:43
Her hafta Pazar akşamları Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Menajerimi Ara dizisine bu hafta Aydan Şener konuk oluyor.
Bu akşam yayımlanacak yeni bölümde Feris (Canan Ergüder) ve Dicle'nin bir proje konusunda Aydan Şener'i ikna etmek için verdiği çaba dikkat çekerken izleyiciler, Aydan Şener kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt arıyor.
Peki, Türk oyuncu ve eski manken Aydan Şener kimdir? Aydan Şener kaç yaşında, nereli? İşte, Aydan Şener'in hayatı ve biyografisi..
AYDAN ŞENER KİMDİR?
1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Memnune Aydan Şener, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlamış ve 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilmiştir.
Çok kısa bir süre mankenlik yapan Şener, 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle oyunculuğa adım atmıştır.
1983 yılında Ayhan Akbin ile evlenen başarılı oyuncu, daha sonra Çalıkuşu, Yeniden Doğmak, Samanyolu, Fatih Harbiye dizilerinde rol almıştır.
1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuşan eski manken, daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başlamıştır.
1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Şener, 1991 yılında eşi Ayhan Akbin'den ayrılmıştır.
En son TRT için 'Mühürlü Güller' dizisini çekmiştir.
AYDAN ŞENER'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
- Bay Alkol'ü Takdimimdir 1981
- Küçük Ağa 1983
- Çalıkuşu 1986
- Utanç Yılları 1987
- Yeniden Doğmak 1987
- Samanyolu 1987
- Fatih-Harbiye 1990
- Yol Palas Cinayeti 1991
- İki Kız Kardeş 1992
- Hayatın İçinden 1993
- Sevgi Oyunu 1994
- Gül ve Diken 1995
- Gölge Çiçeği 1995
- Zühre 1996
- Ay Işığında Saklıdır 1996
- Bir Aşkın Bittiği Yer 1996
- Tutku 1996
- Nefes Alamıyorum 1996
- Yüzleşme 1996
- Ah Nalan Ah 1997
- Nice Yıllardan Sonra 1997
- Hüznün Yüzü 1997
- Sakin Kasabanın Kadını 1997
- Hicran 1999
- Güvercin 1999
- Aşk Aynı Adreste 2000
- Kumru 2000
- Yarın Geç Olmayacak 2000
- Oyun 2001
- Ankara Yollarında 2002
- Öyle Bir Sevda ki 2002
- Mühürlü Güller 2003
- Beni Bekledinse 2004
- Masum Değiliz 2005
- Evimin Erkeği 2007
- Fikrimin İnce Gülü 2007
- Sürgün Hayatlar 2008
- Kırmızı Işık 2008
- Yıllar Sonra 2011
- Hekimler 2013
- Kalbimdeki Deniz 2016