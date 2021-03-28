Aydan Şener kimdir? Menajerimi Ara konuğu Aydan Şener kaç yaşında, nereli? Aydan Şener biyografisi..

Oyuncu ve eski manken Aydan Şener, bu akşam Star TV’de yayımlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oluyor. Peki, Menajerimi Ara konuğu Aydan Şener kimdir?

Her hafta Pazar akşamları Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Menajerimi Ara dizisine bu hafta Aydan Şener konuk oluyor.

Bu akşam yayımlanacak yeni bölümde Feris (Canan Ergüder) ve Dicle'nin bir proje konusunda Aydan Şener'i ikna etmek için verdiği çaba dikkat çekerken izleyiciler, Aydan Şener kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Türk oyuncu ve eski manken Aydan Şener kimdir? Aydan Şener kaç yaşında, nereli? İşte, Aydan Şener'in hayatı ve biyografisi..

AYDAN ŞENER KİMDİR?

1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Memnune Aydan Şener, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlamış ve 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilmiştir.

Çok kısa bir süre mankenlik yapan Şener, 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle oyunculuğa adım atmıştır.

1983 yılında Ayhan Akbin ile evlenen başarılı oyuncu, daha sonra Çalıkuşu, Yeniden Doğmak, Samanyolu, Fatih Harbiye dizilerinde rol almıştır.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuşan eski manken, daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başlamıştır.

1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Şener, 1991 yılında eşi Ayhan Akbin'den ayrılmıştır.

En son TRT için 'Mühürlü Güller' dizisini çekmiştir.

AYDAN ŞENER'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR