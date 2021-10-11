CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, Millet İttifakı'nda yer alan İyi Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak baktığını söyledi.

2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Cumhur İttifakı'nın adayı net iken, Millet İttifakı'nda aday hala muamma.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabındaki CHP parti logolu profil fotoğrafını değiştirmesi, cumhurbaşkanı adayı olacak iddialarını kuvvetlendiriyor.

CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'a konuk oldu.

Adaylıkla ilgili Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Ayaydın, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"CHP, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDA NET"

CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının net olduğunu belirten Ayaydın, İyi Parti'nin de sıcak baktığını söyledi:

"İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olma ihtimali zayıf. CHP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından net.

Aydın Ayaydın: İyi Parti, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına sıcak bakıyor VİDEO

"İYİ PARTİ DE SICAK BAKIYOR"

İyi parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakıyor, Akşener Kılıçdaroğlu'na itiraz etmez. Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığını tercih etmiyor.

"HDP MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYINA DESTEK OLABİLİR"

Benim görüşüm, seçilmesi halinde Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan istifa edecek. HDP Millet İttifakı'nın adayına destek verebilir."