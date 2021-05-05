Aydın Aydın kimdir? Demet ve Alişan konuğu Aydın Aydın'ın biyografisi..

Çıkardığı şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Aydın Aydın, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla merak edilen isimler arasında yerini aldı. Peki Aydın Aydın kimdir? İşte hayatı..

Şarkılarıyla bir mesaj veren ve herkesi gülümseten Aydın Aydın, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor.

Programın sıkı takipçileri, son olarak çıkardığı ''Korona Var Öpme'' şarkısı ile konuşulan Aydın Aydın'ın hayatını merak ediyor. Aydın Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Aydın Aydın kimdir ? İşte, Demet ve Alişan konuğu Aydın Aydın hakkında detaylı bilgiler...

AYDIN AYDIN KİMDİR?

4 Şubat 1969 tarihinde Hakkari'nin Bağışlı köyünde dünyaya gelen Aydın Aydın, sanat yaşamına 1994 yılında adım atmış ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünden mezun olmuştur.

Yıllarca İstanbul'da Halk Eğitim Merkezleri'nde, okullarda profesyonelce halk oyunları eğitmenliği yapmış ve çalıştırdığı ekiplerine birçok Türkiye birinciliği kazandırmıştır.

Halk oyunlarında Türkiyedeki bütün yöreleri profesyonelce oynayan Aydın Aydın, 1987 yılında Milliyet Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu Halk müziği ve Halk oyunları yarışmasında Hakkari'ye tarihinde ilk defa Türkiye birinciliğini kazandıran sanatçıdır.

Türkülerle sosyal sorumluluk projelerine destek veren sanatçı, halk oyunları dışında da bağlama, dilsiz kaval, ritim grupları gibi bir çok enstrüman çalmaktadır.

Sinema alanında 'Vizontele'' filminde de rol alan Aydın Aydın, ''Zap Suyu'' uzun havasını seslendirmiştir. Birçok dizide türkü seslendiren ve 17 yılda 8 albüm çıkartan Aydın Aydın, türküleri ile fark yaratan ilginç klipleriyle tanınmaktadır.

Farklı ve dikkat çekici bir sanatı olan Aydın Aydın, Su Sesi, Pıt Pet türküleri gibi çalışmalarla çevre duyarlılığı konusunda gönüllü olarak sosyal sorumluluk projeleri de üretmiştir.

TRT Kurdî’de Niyazi Koca’nın yapımcılığını, Kıvanç BüyükMeriç’in yönetmenliğini yaptığı ÇEPİK adlı programı sunmuştur.

Türkücü olmadan önce çobanlık yapan Aydın Aydın, Deniz ve Arda adında 2 erkek çocuk babasıdır.