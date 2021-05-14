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    Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı

    Hakkari’nin karlı dağlarında geçen yıl koronavirüs ile ilgili klip çeken türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı. Aydın, evde tedavi görecek.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 11:10
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    Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı

    Çevre-doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet ve çağın hastalığı olarak bilinen obezite sonrası koronavirüs ile ilgili yaptığı 'Korona var öpme' şarkısıyla adından söz ettiren türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ramazan Bayramı için memleketi Hakkari'ye gelen türkücü Aydın Aydın, rahatsızlanınca ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    EVDE TEDAVİ OLACAK

    Testi pozitif çıkan Aydın, sağlık ekipleri tarafından Bağışlı köyündeki evine getirildi. Aydın’ın tedavisi evinde sürecek.

    Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı #1

    Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı #2

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