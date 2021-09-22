Aygün Aydın jartiyerli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Hakan Sabancı'ya göndermede bulundu

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle bilinen Aygün Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Aydın, son olarak çamaşır makinesi önünde çekildiği jartiyerli pozlarıyla dikkat çekti.

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara sinirlenip ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden ve hapis cezası alan oyuncu Aygün Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde genç iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını ve hamile kaldığını ileri süren Aygün Aydın, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündeminde bomba etkisi yaratmayı başardı.

Cesur kıyafet tercihleriyle adından söz ettiren oyuncu, son olarak çamaşır makinesinin önünde cüretkar pozlarıyla dikkati çekti.

JARTİYER GİYİP POZ VERDİ

Kirli sepetini de yanına alan Aydın, çamaşır makinesi önünde ve üstünde jartiyerli kıyafetiyle poz verdi.

''DÜNYA BU KADAR PİSKEN TEMİZ KALAMIYORUM''

Peş peşe çekildiği kareleri, 912 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Aydın, paylaşımının altına, ''Dünya bu kadar pisken temiz kalamıyorum. Hangi başarıyı giysen çamur atarlar ruhu çamur insanlar. Bu yüzden kirletmeyi sevenlere direnmeyi bıraktım.'' notunu düştü.

''BU POZLARA GEREK VAR MIYDI?''

Genç ismin paylaşımlarına anlam veremeyen takipçileri, ''Psikolojik destek almayı dene.'', ''Bu pozlara gerek var mıydı?'' gibi yorumlarda bulundu.

HAKAN SABANCI'YA GÖNDERMEDE BULUNDU

Aydın, paylaşımının devamında, ''Psikolojik ve cinsel zorbalığı donjuanizim sendromu deyip gerçek sapıkların sevimli bir forma sokulmasına fotoğrafsal tepkim ve bu tepkimi güçlendirmek için kullandığım bireysel viral reklam deneyimimdir.'' diyerek Hakan Sabancı'ya gönderme yaptı.

Geçtiğimiz günlerde sürekli aşk hayatıyla gündeme gelen 30 yaşındaki Hakan Sabancı'nın bu durumunun psikolojideki karşılığının 'Don Juanizm Sendromu' olduğu iddia edilmişti.