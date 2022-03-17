Aygün Aydın siyah mayosunu giydi, adeta şov yaptı! 'Hakan'ı döndürme videosu'...

Hakan Sabancı ayrılığı sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aygün Aydın, son videosuyla olay oldu. Aydın, havuzun içinde adeta takipçlerine şov yaptı.

Hakan Sabancı'yı ifşalamasıyla gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.

95 doğumlu Aygün Aydın, bir zamanlar Bu Tarz Benim yarışmasında yer aldı ardından birkaç dizide oyunculuk yaptı.

Ancak adını Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı ve ayrılık sonrasındaki açıklamalarıyla duyurdu.

Sabancı hakkında paylaşımlarından dolayı hapis yatan Aydın, sivridilli açıklamalarıyla zaman zaman tepki çekiyor.

AYGÜN AYDIN'DAN HAVUZ ŞOV

Aydın, derin göğüs dekolteli mayosuyla havuz başında verdiği İddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

"Bu kimin fıstıklı lokumu ? Sahibi gelip alsın bunu kamera ayarlarını bozdu" notunu yazdığı videoya, beğeni ve yorum yağdı.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak eleştirdi.

İşte Aydın Aydın'ın cesur videosu...

Aygün Aydın'dan havuz videosu VİDEO