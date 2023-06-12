Bir dönem İşte Benim Stilim yarışma programıyla ismini duyuran Aygün Aydın, ardından dizilerde rol almaya başladı.
Sabancı ailesinin genç varisi Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Aygün Aydın, o dönem magazin gündeminde uzun süre konuşuldu.
Hakan Sabancı ile ilişkisi kötü biten ünlü isim, Sabancı ile olan mesajlarını ve beğendiği kadınları ifşa etmişti.
Ara sıra Hakan Sabancı ile ilgili paylaşımlar yapan Aygün Aydın, hamilelik iddialarıyla da gündeme gelmiş, herkesi şaşkına çevirmişti.
Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkını hedef aldı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Hakan Sabancı, eski aşkını oldukça sinirlendirdi.
Aygün Aydın sosyal medya hesabından Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkına gönderme yaptı. Paylaşımındaki sözler ağızları açık bıraktı.
"O setteyken benimle aldattın"
Aygün Aydın, Hande Erçel ile aşk yaşayan Hakan Sabancı'ya yaptığı göndermede şu sözlere yer verdi:
Önce beni aldatıp sonra yerime koyduğunu o setteyken benimle aldatman harikaydı. Eve dönüp keyif kahvemi yudumlamadan önce bazlamaları aptal yerine koyuşundan nasıl gizli bir egosal haz aldığımı düşünüyordum teknenle evime dönerken.