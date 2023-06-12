Aygün Aydın’dan Hande Erçel ile aşk yaşayan Hakan Sabancı'ya olay gönderme: "O setteyken benimle aldattın…" Bir dönem Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Aygün Aydın, yine boş durmadı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yı hedef alan Aygün Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı sözlerle ağızları açık bıraktı.

Bir dönem İşte Benim Stilim yarışma programıyla ismini duyuran Aygün Aydın, ardından dizilerde rol almaya başladı.

Sabancı ailesinin genç varisi Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Aygün Aydın, o dönem magazin gündeminde uzun süre konuşuldu.

Hakan Sabancı ile ilişkisi kötü biten ünlü isim, Sabancı ile olan mesajlarını ve beğendiği kadınları ifşa etmişti.

Ara sıra Hakan Sabancı ile ilgili paylaşımlar yapan Aygün Aydın, hamilelik iddialarıyla da gündeme gelmiş, herkesi şaşkına çevirmişti.

Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkını hedef aldı

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Hakan Sabancı, eski aşkını oldukça sinirlendirdi.

Aygün Aydın sosyal medya hesabından Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkına gönderme yaptı. Paylaşımındaki sözler ağızları açık bıraktı.

"O setteyken benimle aldattın"

Aygün Aydın, Hande Erçel ile aşk yaşayan Hakan Sabancı'ya yaptığı göndermede şu sözlere yer verdi: