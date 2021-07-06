Ayhan Alptekin kimdir? Karadeniz'in güçlü sesi Ayhan Alptekin neden öldü, kaç yaşındaydı?

Ayhan Alptekin kimdir? Karadeniz'in güçlü sesi Ayhan Alptekin neden öldü, kaç yaşındaydı?

Karadeniz'in ve Rize'nin sevilen sanatçılarından Ayhan Alptekin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki Ayhan Alptekin kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte biyografisi...

Rize'nin sevilen sanatçılarından Ayhan Alptekin, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

56 yaşındaki Ayhan Alptekin'in hayatı hakkında bilgiler, vefatının ardından gündeme geldi. Üzücü haberi duyanlar, Ayhan Alptekin kimdir, neden öldü? sorularına yanıt aramaya başladı.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ayhan Alptekin, henüz 9 yaşında mandolin ve melodika çalarak müzikle ilgilenmeye başladı. Peki Ayhan Alptekin kimdir, neden öldü? İşte Karadeniz'in güçlü sesi Ayhan Alptekin hakkında bilgiler...

AYHAN ALPTEKİN KİMDİR?

1965 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde Laz kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ayhan Alptekin, 9 yaşında melodika ve mandolin çalarak müzikle ilgilenmeye başladı.

1982 yılında Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kuran Alptekin, Grup Yıldızlar ile 3 yıl boyunca Artvin'in Kemalpaşa ilçesi ve Rize arasındaki ilçelerde düzenlenen düğün ve toplantılarda sahne aldı.

Askerdeyken kanun, bağlama ve org ile programlar yaptı. 1993 yılında Lazca müzik ve anonim destanlardan oluşan ilk kasetini çıkaran Alptekin, 2002 yılında Mamuli adlı yapım şirketini kurdu. Mamuli'de Karadeniz temalı şarkılar bestelendi.

AYHAN APTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Evli ve 4 çocuk babası 56 yaşındaki Ayhan Alptekin, 6 Temmuz 2021 tarihinde beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

AYHAN ALPTEKİN ALBÜMLERİ

Gelme

Oy Nana

Şahlandı Karadeniz

Ah Ulan Ah / Hülya

Hey Deli Gönül

Karadeniz Tavernası

Karadeniz Tavernası 2

Si Do Ma

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AYHAN ALPTEKİN ŞARKILARI