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    Aykut Enişte 2 filmi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Aykut Enişte 2 konusu ve oyuncuları!

    Aykut Enişte 2 filmi, televizyonda izleyicilerle buluşacak. Film severler, konusunu, oyuncularını ve yayın tarihi araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...
    • 19.12.2022 - 17:45
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    Aykut Enişte 2 filmi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Aykut Enişte 2 konusu ve oyuncuları!

    Aykut Enişte devam filmi, 3 Aralık 2021 tarihinde vizyona girdi. Kısa sürede büyük ilgi gördü.

    Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı, yapımcılığını ise Necati Akpınar'ın üstlendiği filmin, senaryosunu Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali yazdı.

    Beyazperde de hayran kitlesi oluşturan Aykut Enişte 2, televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

    Pandemi döneminde en çok izlenen filmlerden biri olan Aykut Enişte 2'nin konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu.

    Konusu

    Evlilik hazırlığında olan Aykut ve Gülşah’ın başı beladan kurtulmuyor. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi’nin damadı olacağı için oldukça heyecanlı. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden oluyor. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırıyor. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek mi?

    Aykut Enişte 2 filmi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Aykut Enişte 2 konusu ve oyuncuları! #1

    Aykut Enişte 2 ne zaman yayınlanacak?

    Pandemi döneminde sevilerek izlenen komedi filmi Aykut Enişte 2, bu akşam saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak.

    Oyuncuları ve karakterleri

    • Cem Gelinoğlu - Aykut Aslan
    • Melis Babadağ - Gülşah Atabeyoğlu Aslan
    • Hakan Yılmaz - Talat
    • Müfit Kayacan - Sadi Atabeyoğlu
    • Lale Başar - Şule Atabeyoğlu
    • Selen Domaç - Dilşah Atabeyoğlu
    • Mekin Sezer - Mithat Atabeyoğlu

    Aykut Enişte 2 filmi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Aykut Enişte 2 konusu ve oyuncuları! #2


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