Aykut Küçükkaya kimdir? Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın biyografisi

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, 3 yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. Peki Aykut Küçükkaya kimdir? İşte Aykut Küçükkaya'nın biyografisi...

Cumhuriyet Gazetesi'nin üç yıldır genel yayın yönetmenliğini yapan Aykut Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Küçükkaya, ''Cumhuriyet'e ve ilkelerine duyduğum saygı gereği'' başlığıyla yayınladığı açıklamasında, istifa etmesindeki temel nedenin gazete içerisinde yaşanan ''Toplu İş Sözleşmesi'' süreci olduğunu söyledi.

Bu gelişmenin ardından Aykut Küçükkaya'nın hayatına dair detaylar araştırma konusu oldu.

Peki Aykut Küçükkaya kimdir? İşte Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın biyografisi...

AYKUT KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

16 Ocak 1973 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Aykut Küçükkaya, ilk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak'ta tamamlmıştır.

1994 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitiren Küçükkaya, 1993 yılında Cumhuriyet'te 'gece muhabiri' olarak çalışmaya başlamıştır.

İstanbul Boğazı üzerine yayınlanan haber, dizi ve röportajlarıyla İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği'nce 2002'de 'başarı plaketi'yle ödüllendirilmiştir. Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde, 2006 yılında 'Yılın Haber Ödülü'nü kazanmıştır.

Yeşil sermaye üzerine uzmanlaşan Küçükkaya, kaleme aldığı özel haberlerle Bülent Dikmener Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştür.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Küçükkaya, 29 Temmuz 2021 Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştır.

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