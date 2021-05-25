Ayla filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Ayla filminin gerçek hikayesi..

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilerek uyarlanan Ayla filmi, bu akşam Fox TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Ayla filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı olan ve hikayesiyle izleyenleri derinden sarsan Ayla filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu dram ve savaş türündeki Ayla filmi, 27 Ekim 2017 yılında vizyona girdi ve yayımlandığı tarihte oldukça büyük ilgi gördü.

Kadrosunda hem Türk hem de Güney Kore'li ünlü oyuncuları barındıran Ayla filmi, 1950 yılında Süleyman Astsubay'ın savaş meydanında bulduğu küçük bir kız ile olan hikayesi anlatılıyor.

Peki Ayla filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Ayla filminin gerçek hikayesi...

AYLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar.

Sıra 5 yaşındaki küçük kıza isim vermeye gelince Süleyman Astsubay "Ay gibi yüzü var zaten ay ışığında bulduk" diyerek Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye'ye dönmesi gerekmektedir.

Devamında üst düzey kişilerin devreye girmesi ile Ayla Kore'deki Türk askeri misyonunca kurulmuş Ankara Okulu'na başlar. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay onu Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener fakat bir türlü Güney Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz.

Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.

AYLA FİLMİNİN GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?

1950 yılında Kore'ye gitmiş, 25 yaşında bir Türk genci Süleyman ile onun kanatları altına aldığı küçük bir Koreli kızın öyküsü bu. Süleyman, savaş alanında gidecek hiçbir yeri olmadığını öğrendiği çocuğu yanına alır.

Karla kaplı alanda soğukta büzülmüş bir halde bulur küçük kızı. Kimsesizdir, çünkü anne ve babası Çinliler tarafından öldürülmüştür. Türk askeri, bu sevimli kıza Ayla ismini verir. Ayla, çok geçmeden alışır Türk askerlerinin bulunduğu ortama.

Savaş sürerken tam bir buçuk yıl boyunca Ayla'yı yanından ayırmaz ve ona babalık yapar genç Süleyman. Ülkeden ayrılma vakti geldiğinde kızı olarak benimsediği Ayla'yı yanında götürmek ister Süleyman, ama şartlar izin vermez.

Ve aradan 60 yıl geçer. O Türk askeri, 85 yaşına geldiğinde, bu küçük kızın nerede olduğunu, yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istiyor. Ayla'yı bulma umutları tükenirken 1 ay sonra güzel bir haber geliyor.

60 yıl... Koca bir 60 yılın ardından Süleyman, Kore hükûmetinin aracılığıyla ülkeye davet edilir. Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştür.

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk-Güney Kore ortam yapımı olan Ayla filminin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Filmin bazı sahneleri Türkiye'de bazı sahneleri ise Güney Kore'de çekildi.

Ayla filminin Türkiye’deki çekimleri çoğunlukla Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleşti. Tarsus sokakları nostaljik bir dekor tasarımıyla 1950’lerin atmosferine büründü. İlçenin dar sokakları, tarihi evleri dönemin ruhunu çok iyi yansıttı.

Gazeteci Özge’nin Ayla’ya ulaşmaya çalıştığı sahneler için film ekibi, Kore’nin başkenti Seul’de dört gün geçirdi.

AYLA FİLMİ OYUNCULARI