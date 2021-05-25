Ayla'nın minik yıldızı: Kim Seol kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ayla'nın minik yıldızı: Kim Seol kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı sinema filmi Ayla, bugün televizyon ekranlarında olacak. Filmin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.

Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi bu kez televizyon izleyicileriyle buluşuyor.

Yapımcılığını Dijital Sanatlar’ın üstlendiği, Can Ulkay’ın yönettiği, Türkçe, İngilizce ve Korece olmak üzere 3 dilde çekilen Ayla filmi, 21 Haziran 2017’de vizyona girmişti.

Filmin büyük takdir ve beğeni toplayan minik yıldızı Kim Seol ise Ayla'ya hayat verdi. Seyirciler Ayla'yı kim oynuyor, Ayla'daki kız kimdir sorularını araştırmaya başladı.

İşte Ayla filminin minik kahramanı Kim Seol hakkında bilgiler..

KİM SEOL KİMDİR

Kim Seol, yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, senaristliğini ise Türkiye'nin 90. Oscar Ödülleri için aday olan 'Ayla' filmi ile Türk izleyicisinin karşısına çıktı.

Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.

Filmde, Süleyman Astsubay'ın savaş meydanında bulduğu küçük kızı canlandıran Kim Seol, Kore’nin en popüler çocuk oyuncularından biridir. 2011 doğumlu oyuncu 2021 yılı itibariyle 10 yaşındadır.

Kim Seol film galasında verdiği bir ropörtajda, "Dünyadaki bütün tankları kimsenin görmediği bir yere saklamak istiyorum ki savaşlar çıkmasın." ifadelerini kullanmıştı.