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- Aylin Coşkun kimdir,nereli ve kaç yaşında?
Aylin Coşkun kimdir,nereli ve kaç yaşında?
- 05.07.2022 - 17:47
- Güncelleme : 05.07.2022 - 17:55
Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun'un hayatı büyük merak konusu oldu.
Ünlü şarkıcının hayatı ile ilgili merak edilenler internette sıkça aranmaya başlandı.Peki kimdir Aylin Coşkun? İşte cevabı..
Aylin Coşkun kimdir?
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun 1976 yılında Almanya'da dünyaya geldi.Lise eğitimini İzmir'de alan şarkıcı İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi mezunudur.
Aylin Coşkun 1997 yılında düzenlenen Miss Globe isimli güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilmiştir.
Müziğe olan ilgili o senelerde başlayan Coşkun hocalarından şan dersleri aldı.Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne giderek burada eğitim almış Şan ve Solfej bölümünden mezun olmuştur.
Aylin Coşkun bir dönem maneknelik ve sunuculukta yaptı.Ünlü şarkıcı şimdiye kadar 7 albüm çıkartmıştır.
Aylin Coşkun'un albüm ve şarkıları
2004 - Masal
2006 - Tam Zamanı
2008 - Dönmez O
2012 - Marka
2014 - Pas Pas
2015 - Çalkala
2015 - Star Ben
2016 - Saftirik
2018 - Sinsirella