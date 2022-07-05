Aylin Coşkun kimdir,nereli ve kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun kimdir,kaç yaşında ve kariyeri? İşte tüm merak edilenler..

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun'un hayatı büyük merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcının hayatı ile ilgili merak edilenler internette sıkça aranmaya başlandı.Peki kimdir Aylin Coşkun? İşte cevabı..

Aylin Coşkun kimdir?

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun 1976 yılında Almanya'da dünyaya geldi.Lise eğitimini İzmir'de alan şarkıcı İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi mezunudur.

Aylin Coşkun 1997 yılında düzenlenen Miss Globe isimli güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilmiştir.

Müziğe olan ilgili o senelerde başlayan Coşkun hocalarından şan dersleri aldı.Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne giderek burada eğitim almış Şan ve Solfej bölümünden mezun olmuştur.

Aylin Coşkun bir dönem maneknelik ve sunuculukta yaptı.Ünlü şarkıcı şimdiye kadar 7 albüm çıkartmıştır.

Aylin Coşkun'un albüm ve şarkıları

2004 - Masal

2006 - Tam Zamanı

2008 - Dönmez O

2012 - Marka

2014 - Pas Pas

2015 - Çalkala

2015 - Star Ben

2016 - Saftirik

2018 - Sinsirella