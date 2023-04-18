Aynı dizide oynamışlar! Tetikçinin Oğlu dizisinin yıldızı Timuçin Esen'in eşine bakın! Gören hayran kalıyor FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Tetikçinin Oğlu dizisinde Korkmaz karakterini canlandıran Timuçin Esen özel hayatıyla gündeme geldi. Gözünden sakındığı eşi de oyuncu çıktı. Ünlü oyuncunun eşi güzelliğiyle herkesi büyüledi. İşte Timuçin Esen'in eşi...

03 Medya imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisi, her Salı FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Başrollerinde Timuçin Esen ve Şevket Çoruh gibi efsane isimlerin yer aldığı dizi, oyuncuların özel hayatıyla gündeme geliyor.

Dizide Korkmaz karakterine hayat veren Timuçin Esen’in 10 yıldır gözünden sakındığı eşi ortaya çıktı.

Müslüm filminde gösterdiği performansla uzun süre adından söz ettiren Timuçin Esen’in eşi de oyuncu çıktı.

2005-2007 yılları arasında ekranlara damga vuran Hırsız Polis dizisinde eşiyle birlikte rol aldı.

Aynı dizide oynayan ikili kısa süre sonra aşk yaşamaya başladı. Uzun soluklu ilişki evlilikle taçlandı.

2012 yılında dünya evine giren çiftin 2013 yılında kızları Ayda dünyaya geldi. 2016 yılında ise ikinci çocuklarını kucaklarına aldılar.

Timuçin Esen’in eşini ilk kez gören bir daha bakıyor. Güzelliğiyle herkesi büyülüyor. İşte ünlü oyuncunun gözünden sakındığı eşi….

Eşi güzelliğiyle herkesi büyülüyor

44 yaşındaki Bilge Türe, 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Hırsız Polis dizisinde tanıştığı Timuçin Esen ile uzun soluklu bir ilişki yaşadı. 2012 yılında dünya evine giren çiftin 2 çocuğu var.

Timuçin Esen'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Bilge Türe, güzelliğiyle adeta parmak ısırtıyor. Gören bir daha bakıyor.

Yıllardır ekranlardan uzak olan Bilge Türe, eşi Timuçin Esen’in aldığı ödüllere birlikte katılarak boy gösteriyor.

Oyunculuğu bırakan Bilge Türe şimdilerde çocuklarıyla vakit geçiriyor. Ünlü isim sosyal medya hesabı kullanmıyor.