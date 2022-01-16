Aynı kişi olduğuna emin olmak bir hayli güç! İşte Survivor Burçak'ın inanılmaz değişimi...

Aynı kişi olduğuna emin olmak bir hayli güç! İşte Survivor Burçak'ın inanılmaz değişimi...

Survivor yarışmasıyla tanınan Burçak Tuncer, değişimi ile "Pes" dedirtti. Yarışmayı izleyenlerin tanımakta zorlandığı Tuncer, Instagram kareleri ile ortalığı salladı.

Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve sunulan Survivor Türkiye, her sene TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Ünlüler ve gönüllüler olarak birçok ismi ağırlayan yarışma, bu sene All Star olarak yeniden ekranlara gelmeye başladı.

Yarışmaya yıllar önce ya da kısa bir önce önce katılan bazı isimler, ekranlarda yer almıyor. Ancak yaşadıkları değişimler gündeme geliyor.

Yarışmadaki halleriyle tanınan ve sosyal medyadan takipçi elde eden isimlerin bazıları, büyük bir değişim geçiriyor.

Bu isimlerden birisi olan ve yarışmaya damga vuran Burçak Tuncer, yaşadığı değişimle "Yok artık" dedirtti.

INSTAGRAM POZLARI OLAY OLDU

Survivor'da gönüllüler takımında yer alan eski yarışmacılardan biri olan Burçak, adından sıklıkla söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullananve fotoğraf paylaşan başarılı yarışmacının estetikli hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Tuncer'in yarışmadaki halini hatırlayanlar, paylaştığı son kareleri görünce tanımakta zorluk çekti.

Zaman zaman cesur pozlarını paylaşan Burçak, birçok takipçisinden beğeni ve yorum aldı.

BURÇAK TUNCER KİMDİR?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 1992 yılında dünyaya gelen Burçak Tuncer, ilkokul ve lise eğitimini İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu.

Tuncer, üniversite eğitimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı.

Mimarlık yapan ve sanatın birçok alanı ile ilgilenen yarışmacı, resim dalında birincilik ödülleri kazandı. Tüm bunların yanı sıra Tuncer, kişisel resim sergisini Çeşme Sanat Galerisi'nde açtı.