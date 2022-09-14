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    Aynur Aydın kırmızı mayosuyla yürek hoplattı! 'Yakıyorsun ortalığı'

    Şarkıcı Aynur Aydın'ın kırmızı mayolu pozları sosyal medyada olay yarattı.Cesur pozları ile gündeme gelen Aynur Aydın beğeni topladı..
    • 14.09.2022 - 14:34
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    Aynur Aydın kırmızı mayosuyla yürek hoplattı! 'Yakıyorsun ortalığı'

    Ünlü şarkıcı Aynur Aydın havuz başında kırmızı mayosuyla verdiği pozlar ile gündeme geldi.Cesur pozları ile dikkatleri üzerine çeken Aynur Aydın'ın instagramda 808 bin takipçisi bulunuyor.

    36 yaşındaki Aynur Aydın'ın her paylaşımı takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.Paylaştığı kareler kısa sürede beğeni  ve yorum yağmuruna tutuluyor.

    Aynur Aydın kırmızı mayosuyla yürek hoplattı! Yakıyorsun ortalığı #1

    Yazın keyfini çıkartan şarkıcı mayolu pozları ile beğeni topladı.Bol bol tatil fotoğrafı paylaşan Aynur Aydın'ın son paylaşımı gündem oldu.

    Aynur Aydın kırmızı mayolu paylaşımına "Size 4 kg almış tontiş bi kiz bırakıyorum canımlar" notunu düştü.İşte o pozlar..

    Aynur Aydın kırmızı mayosuyla yürek hoplattı! Yakıyorsun ortalığı #2

    Aynur Aydın kırmızı mayosuyla yürek hoplattı! Yakıyorsun ortalığı #3

    Aynur Aydın kırmızı mayosuyla yürek hoplattı! Yakıyorsun ortalığı #4

    Aynur Aydın kırmızı mayosuyla yürek hoplattı! Yakıyorsun ortalığı #5

    Aynur Aydın kırmızı mayosuyla yürek hoplattı! Yakıyorsun ortalığı #6


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