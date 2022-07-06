Aynur Aydın kumlara yatınca... 'Bu pozisyon hiç olmadı'

Aynur Aydın kumlara yatınca... 'Bu pozisyon hiç olmadı'

Tatile çıkan Aynur Aydın, sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Plajda pozlar veren Aydın, son kareleriyle takipçilerini şoke etti.

Şarkıcı Aynur Aydın, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

Almanya'da müzik çalışmalarına başlayan Aynur Aydın, 2011 yılında Türkiye macerasına başladı.

Birçok başarıya imza atan şarkıcı, magazin gündeminde de pek sevilen isimlerden.

Cesur pozları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Aynur Aydın, sıcak havaların tadını çıkartmaya başladı.

Aynur Aydın'dan tatil pozları

36 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı tatil kareleriyle dikkat çekti.

Plajda çömelerek pozlar veren Aynur Aydın, o anları takipçileriyle paylaştı.

Fiziği ve güzelliğiyle beğeni toplayan şarkıcıya "Cenin pozisyonu mu bu", "Çok güzelleştin", "Karnın ağrıyor sandık", "Harikasın" tarzında yorumlar geldi.