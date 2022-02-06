Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol arasında kriz çıktı, o fotoğraflar ele verdi

Ayrılık çanları çalıyor! Alişan ve Buse Varol arasında kriz çıktı, o fotoğraflar ele verdi

Alişan ve eşi Buse Varol, kızları Eliz'in doğum gününü çeşitli karelerle kutladı. Ancak iki ünlü isim de paylaşımlarında birbirlerine yer vermedi. Bu durum ikilinin takipçilerinin de gözünden kaçmadı.

2018 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı.

Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, hem iş hem de özel hayatlarıyla sık sık magazin gündemine gelen isimler arasında yer alıyor.

Son zamanlarda sık sık boşanma haberiyle gündeme gelen ünlü çiftin son paylaşımları ise magazin gündemine damga vurdu.

Alişan ve Buse Varol’un kızları Eliz, bugün bir yaşına bastı. İkili, kızlarının doğum gününü çeşitli karelerle kutladı.

BİRBİRLERİNE YER VERMEDİLER

Buse Varol, dün Eliz için görkemli bir doğum günü partisi düzenledi. Ancak Varol’un partiden paylaştığı fotoğraflarda Alişan yoktu.

Alişan da koronavirüsten vefat eden kardeşinin çocukları ve eşiyle pozlarını paylaşırken Buse Varol'un fotoğrafta olmaması gündem oldu.

İkilinin paylaşımlarında birbirlerine yer vermemesi takipçilerinin de gözünden kaçmadı.

''AYRILIK ÇANLARI MI?''

Alişan ve Buse Varol'un paylaşımlarına takipçilerinden yorum yağdı.

Çoğu takipçi, ''Eşi neden resimde yok?", "Ayrılık çanları mı?", "Araları mı bozuk", "Buse'nin partisinde Alişan ve ailesi yok'' yorumlarında bulundu.

Buse Varol'un paylaşımlarına da benzer yorumlar gelirken ağırlıklı olarak "Alişan nerede?" yorumları yapıldı.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

İkilinin daha önce de boşanacakları iddia edilmiş ancak Alişan, bu iddiaları yalanlamıştı.