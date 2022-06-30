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    Ayrılık sebepleri resmen fiyasko! Seni Kalbime Sakladım Civanmert'i bakın kiminle aşk yaşamış...

    Seni Kalbime Sakladım'ın yakışıklı oyuncusu Ekin Mert Daymaz'ın bir zamanlar gönlünü kaptırdığı ünlü güzeli duyanlar şoke üstüne şoke oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 17:43
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    Ayrılık sebepleri resmen fiyasko! Seni Kalbime Sakladım Civanmert'i bakın kiminle aşk yaşamış...

    TRT1 ekranlarında yaz boyunca seyircilerle buluşacak olan yeni bir dizi daha geldi.

    Sev Yapım imzalı, romantik komedi türündeki televizyon dizisi Seni Kalbime Sakladım, 30 Haziran Perşembe akşamı başlıyor.

    Başrollerinde Ekin Mert Daymaz ve Sevda Erginci'nin yer aldığı dizi birçok başarılı isimleri kadrosuna kattı.

    Ekin Mert Daymaz, Civanmert karakteriyle ilk bölümden seyircinin beğenisini kazandı. Ünlü oyuncu hakkındaki bilgileri araştıran izleyiciler, eski aşkını duyunca şoke oldu.

    Mert Ekin Daymaz-Hande Erçel aşkı

    Ekin Mert Daymaz, 2016 yılında Hande Erçel ile aşk yaşadı.

    Ünlü çiftin ilişkisi, oldukça çalkantılı geçti. O dönemler Aşk Laftan Anlamaz Ki dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşan Hande Erçel'in öpüşme sahneleri, ilişkide krize neden oldu.

    Bir ayrılıp bir barışan Daymaz ve Erçel'in sonu mutlu olmadı.

    Ayrılık sebepleri resmen fiyasko! Seni Kalbime Sakladım Civanmert i bakın kiminle aşk yaşamış... #1

    Ayrılık sebepleri resmen fiyasko! Seni Kalbime Sakladım Civanmert i bakın kiminle aşk yaşamış... #2

    Ayrılık sebepleri resmen fiyasko! Seni Kalbime Sakladım Civanmert i bakın kiminle aşk yaşamış... #3

    Ayrılık sebepleri resmen fiyasko! Seni Kalbime Sakladım Civanmert i bakın kiminle aşk yaşamış... #4

    Ayrılık sebepleri resmen fiyasko! Seni Kalbime Sakladım Civanmert i bakın kiminle aşk yaşamış... #5

     


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