Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında? Ayşe Dinçer nereli, evli mi?

Ayşe Dinçer, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programın konukları arasında yer alıyor. İzleyiciler Ayşe Dinçer’in kim olduğunu merak ediyor. Peki Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar..

Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Flash Tv’de ‘Gönüllerin Ayşesi’ adlı programın yanında Vatan Tv’de de uzun süre program hazırlayan ve bu programları sunan Dinçer, yaptığı müzikler ile dikkat çekiyor.

Peki, Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında? Evli mi?

AYŞE DİNÇER KİMDİR?

1977 yılında dünyaya gelen Ayşe Dinçer, müzik severler tarafından ‘Ankaralı Ayşe’ olarak tanınmaktadır.

Bir röportajında aslen Mersin'li olduğunu, ancak Ankara'da doğduğunu belirtmiştir. Dinçer bu konuya, ‘’Artık Ankara'lıyım’’ diyerek açıklık getirmiştir.

Aylin Dinçer, Gazi Lisesi’nde eğitim gördüğü sırada liseler arası ses yarışmasında birinci olmuştur.

Çocukluk dönemi zorluklarla geçen Dinçer, Mersin'deki düğünlerde sahne alarak para kazanmış ve aile geçimine katkıda bulunmuştur.

Belkıs Akkale ile tanışmak en büyük hayallerinden birisiyken, 1996’da Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmıştır. Yarışmada Akdeniz bölge 1.si ve Türkiye 2.si olarak bu hayalini gerçekleştirmiştir.

2002 yılında Mersin'den Ankara'ya yerleşerek 6 yıl Ankara'da yaşamıştır. ‘Koçum Benim’ isimli albüm ile İstanbul’a yerleşmiştir.

2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın birçok ülkesinde sayısız konserlere imzasını atmıştır. Bu konserlerine halen devam etmektedir.

15 seneden fazladır sanat dünyasında profesyonel olarak müzik kariyerini sürdüren Dinçer, ‘Kaşlarını Eğdirirsin’, ‘Erik Dalı’ ve ‘Şemsettin’ isimli albümleri müzik severler ile buluşturmuştur.

Çocukları çok seven Dinçer, çocuk esirgeme kurumunda gönüllü annelik yapmaktadır.

Antalya, Ormana Köyü'nde düzenlenen 51. Ormana Üzüm Festivali'ne katılan Dinçer, sahneye deveyle giderek festivale renkli görüntüler kazandırmış ve şarkısını devenin üstünde söylemiştir.

AYŞE DİNÇER EVLİ Mİ?

Dinçer, sosyal medya üzerinden sıkça fotoğraf paylaşmaktadır. Konser organizasyonuyla ilgilenen iş adamı Emre Ergen ile evlidir.

AYŞE DİNÇER ALBÜMLERİ

1999 Gözlerin Aydın

2008 Koçum Benim

2010 Bu Fasulye 7.5 Lira

2011 Bay Bay Canım

2012 Nakış Nakış

2013 Gönüllerin Ayşesi

2014 Aşkımız Olay Olacak

2015 Bunun Adı Aşk

2017 Oh Sana

2018 yılında seslendirdiği ‘Kekliği Düz Ovada Avlarlar’ isimli şarkısının klibinde eşi ile yer almıştır.