Ayşe Ekiz kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz aslen nereli, evli mi?

Türk Sanat Musikisi camiasının tanınan isimlerinden Ayşe Ekiz, 8 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Ayşe Ekiz hakkındaki bilgiler, seyirciler tarafından araştırılıyor.

Türk Sanat Musikisi adına birçok çalışmaya öncülük etmil olan Ayşe Ekiz, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlarda boy gösterdi.

Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına katılan sanatçının biyografisi merak konusu oldu.

TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Ayşe Ekiz kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi sorular gündemin araştırma konuları arasında yer alıyor.

AYŞE EKİZ KİMDİR?

24 Aralık 1978’de Adana’da doğdu. İlköğreniminin ardından orta ve lise eğitimini Almanca Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

İlköğretim yılları esnasında 8 yaşında katılmaya başladığı Adana Divan Musiki Derneği’nde 10 yıl solist olarak devam etti. Bu sebeble çocukların küçük yaşta ilgilenmeye başladığı Türk Sanat Musikisi adına Türkiye’de bir ilk olan Adana Divan Musiki Derneği Çocuk Korosu’nun kurulmasına öncülük etti.

1996 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nı kazandı. Bu sırada Selahattin İçli, Alaeddin Yavaşça Ve Tülun Korman gibi hocalardan ders aldı.

Eğitimi devam ederken 1997-1998 dönemi TRT Amatör ses yarışması’nda Marmara Bölge birinciliği ve aynı dönem Türkiye üçüncülüğünü elde etti ve hemen ardından TRT İstanbul Radyosu’nda solist olarak görev yapmaya başladı. TRT kapsamında pek çok konser, canlı yayın ve radyo programlarına katıldı.

En büyük hocam dediği Mustafa Erses’le pek çok çalışmada bulundu. Bülent Ersoy’la beraber çeşitli televizyon programlarına katıldı. Sahne yaşamım için ‘’çok önemli’’ dediği Zeki Çetin ile uzun süre birlikte çalıştı.

Sanat hayatına yurtiçi ve yurtdışında katıldığı konserlerle devam etmektedir.

AYŞE EKİZ ŞARKILARI