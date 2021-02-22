Ayşe Mine kimdir, kaç yaşında? Ayşe Mine aslen nereli, evli mi? Ayşe Mine’nin hayatı ve biyografisi..

Ağla Halime, Günün Birinde ve Seni Sevmek Suçmuş şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran Ayşe Mine, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Peki Ayşe Mine kimdir?

Başarılı sanatçı Ayşe Mine, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında yer alıyor.

Bir zamanlar verdiği kilolarla da gündeme gelen Mine’nin kaç yaşında ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Peki, 80'li yıllara damgasını vuran isimlerden biri olan Ayşe Mine kimdir, kaç yaşında? Ayşe Mine aslen nereli, evli mi?

İşte, Ayşe Mine’nin hayatı ve biyografisi..

AYŞE MİNE KİMDİR?

30 Ocak 1961'de İstanbul'da doğan Türk şarkıcı ve oyuncu Ayşe Mine’nin asıl adı Ayşe Akyüz’dür. Babası Celâlettin Akyüz, annesi ise Ender Hanım’dır. Anne tarafı İstanbullu, baba tarafı ise Trabzonludur.

Eğitim hayatına Mecidiyeköy 6 Ekim İlkokulu’nda başlayan Mine, ortaokul ve liseyi ise Mecidiyeköy Lisesi’nde okumuştur.

16 yaşında çıkardığı ilk 45’lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısıyla ünlenen Ayşe Mine, müzik kariyerine pop müzikle başlamıştır. 80’li yıllarda pop müziği bırakıp arabesk müziğe geçmiş ve kendi tabiriyle "kırık arabesk" türünde plak ve kasetler yayımlamıştır.

‘’Erkek Milleti’’ adlı plağıyla Altın Long Play Ödülü'nün sahibi olan Mine, 1994 yılında ise Mutlugiller dizisinde başrol oynamıştır. 1986 yılında çektiği Erkek Milleti sinema filminde Murat Soydan ile başrolü paylaşmıştır.

1979 yılında Ergün Günaydın'la evlenmiş ancak daha sonra boşanmıştır. Sanatçının Ergün Günaydın ile evliliğinden Cenk ve Berk adında iki oğlu vardır.

AYŞE MİNE ŞARKILARI