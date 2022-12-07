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    Ayşe Yüksel spor pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı! 'Her hali ayrı güzel'

    Survivor yarışmasıyla ünlenen Ayşe Yüksel sosyal medya pozları ile takipçilerinin beğenisini topluyor.
    • 07.12.2022 - 17:46
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    Ayşe Yüksel spor pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı! 'Her hali ayrı güzel'

    Survivor yarışması ile tanınan Ayşe Yüksel sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Büyük bir takipçi kitlesi bulunan Ayşe Yüksel yarışmanın ardından ününe ün kattı.

    Takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Ayşe Yüksel'in sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

    Instagram hesabında 637 bin takipçisi bulunan Ayşe Yüksel Survivor'da iki kez yarıştı. İlk olarak 2021 yılında yarışan Yüksel o sezon 3. oldu.

    Ayşe Yüksel 2022 yılında Survivor All Star kadrosunda yer aldı. Yarışmada gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettiren Yüksel yarışma sonrası sosyal medyada büyük kitlelere ulaştı.

    Ayşe Yüksel dün spor yaptığı pozu instagram hikaye bölümünden takipçileriyle paylaştı. İşte o kare..

    Ayşe Yüksel spor pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı! Her hali ayrı güzel #1

    İşte Ayşe Yüksel'in bazı instagram kareleri..

    Ayşe Yüksel spor pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı! Her hali ayrı güzel #2

    Ayşe Yüksel spor pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı! Her hali ayrı güzel #3

    Ayşe Yüksel spor pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı! Her hali ayrı güzel #4

    Ayşe Yüksel spor pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı! Her hali ayrı güzel #5

    Ayşe Yüksel spor pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı! Her hali ayrı güzel #6

    Ayşe Yüksel spor pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı! Her hali ayrı güzel #7

    Ayşe Yüksel spor pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı! Her hali ayrı güzel #8

    Ayşe Yüksel spor pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı! Her hali ayrı güzel #9

    Ayşe Yüksel spor pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı! Her hali ayrı güzel #10


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