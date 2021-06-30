Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkında bilgiler

Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun 12 kişiyi yaralamasının ardından, Ayşegül Çınar'ın hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. İşte hayatı ve biyografisi..

Yasak Elma dizisiyle tanınan oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda gittiği bir mekanda tartışma çıkardı.

Tartışmanın nedeni henüz belirlenemezken, çıkan kavga sonucunda Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, ifadeleri alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bu gelişmelerin akabinde, Ayşegül Çınar'ın kim olduğu ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar..

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Çınar, daha küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başladı.

Yasak Elma dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Çınar, Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı dizide Lila karakterini canlandırdı.

FURKAN ÇALIKOĞLU KİMDİR?

Furkan Çalıkoğlu'nun Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi olduğu biliniyor. Ancak Furkan Çalıkoğlu'na dair bir bilgi bulunmuyor.







