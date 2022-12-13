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    Ayşenur Arslan: Dünya nerelere gidiyor biz Togg ile övünüyoruz

    Ayşenur Arslan: Dünya nerelere gidiyor biz Togg ile övünüyoruz

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Meclis'e Togg ile geldiği görüntüleri eleştiren Ayşenur Arslan, milli aracın teknolojisini yeterli bulmadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:43
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    TBMM'de bütçe maratonu devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü gün TBMM'ye Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.

    Büyük ilgi gören ve heyecan yaratan bu gelişme muhalefet cenahında yine rahatsızlığa neden oldu.

    Medyanın en bilindik muhalif isimlerinden biri olan Ayşenur Arslan, Halk TV'de sunduğu Medya Mahallesi programında bu olayı eleştirdi.

    Ayşenur Arslan: Dünya nerelere gidiyor biz Togg ile övünüyoruz VİDEO

    Arslan şöyle konuştu:

    "Biz Togg ile övünüyouz"

    "Bugün ABD'de bir açıklam bekleniyor. Enerjide çağ atlatacak bir buluş. Nükleer enerjide füzyon.

    Nerelere gidiyor dünya. Biz ne ile övünüyoruz.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Beyefendi, Togg araba ile geldi Meclis'e. Onunla övünüyor.

    Şasesi dışında neredeyse her şeyi, motoru, dizaynı, şusu-busu yabancı ama adı yerli ve milli."

    Ayşenur Arslan: Dünya nerelere gidiyor biz Togg ile övünüyoruz #1


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