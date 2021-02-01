Ayşenur Arslan: Oryantal Didem kapanmış

Sunucu Ayşenur Arslan, İbo Show'da dans eden oryantal Didem'in kıyafetini eleştirdi.

Muazzez Ersoy, Doğa Rutkay, Ali Sunal ve Bülent Serttaş’ın konuk olduğu İbo Show programında oryantal Didem'in dansı ve konukların hareketleri gündem oldu.

Bülent Serttaş hareketlerinden dolayı büyük tepki toplarken, oryantal Didem'e birçok kişiden destek geldi.

Son olarak Halk TV'de sunuculuk yapan Ayşenur Arslan, oryantal Didem'in kıyafetiyle ilgili yorum yapıp, Bülent Serttaş'ın korkak olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Arslan, "Vaktiyle dansözler dansöz gibiydi. Didem kapanmış. Simsiyah uzun elbise giymiş. Dansöz deyince aklımıza gelen kıyafet çöpe atılmış. Simsiyah bir elbise giyilmiş. Bununla kalmıyor. Bülent Serttaş'a dikkat edin. Tavana bakmaktan, dansöze bakmamaya çalışmaktan, boynu tutulmuş. Benim hatırladığım neşeli bir adamcağızdı. Bülent Serttaş'ta korku görüyorum. Bülent Serttaş'ı tenzih ediyorum. Belki de diyecek ki, tavanda bir örümcek geziyordu ben ona bakıyordum. Netice itibarıyla şunu biliyorum; Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyoruz. Didem'in öyle giyinmesi zaten bir korku." dedi.

Ayşenur Arslan'dan kıyafet yorumu VİDEO

İbo Show’da oryantal Didem’in dansı VİDEO