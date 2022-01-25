Ayşıl ne demek, ne anlama geliyor? Ayşıl isminin anlamı

Ayşıl ne demek, ne anlama geliyor? Ayşıl isminin anlamı

Ayşıl Özaslan, Survivor 2022 All Star kadrosuna yedekler takımından dahil oldu. Akabinde pek sık duyulmayan isimlerden olan Ayşıl ne demek, anlamı nedir merak konusu oldu. İşte Ayşıl isminin anlamı...

Survivor Ayşıl Özaslan, Survivor 2022 All Star kadrosuna yedekler takımından dahil olan isimler arasında yer alıyor.

Yarışmanın ikinci haftasında yarışmaya katılan Survivor Ayşıl, gelir gelmez 3. eleme adayı olarak sürgün adasına gönderilen isim oldu.

Akabinde Ayşıl Özaslan’ın Survivor'da ne zaman yarıştığı ve özel hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bununla birlikte Ayşıl isminin anlamı da merak konusu oldu.

Fear Factor ve Boxun Yıldızları yarışmalarında da boy gösteren Ayşıl Özaslan, daha önce de Survivor'da yarışmış ve adından söz ettirmişti.

Peki Survivor Ayşıl kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayşıl Özaslan Survivor’da ne zaman yarıştı, kaçıncı oldu? Ayşıl ne demek, ne anlama geliyor? Ayşıl isminin anlamı...

AYŞIL NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Ayşıl ismi; Ay gibi ışıklı, parlak anlamına gelmektedir.

SURVİVOR AYŞIL KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşıl Özaslan, Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi aldı.

Bir dönem Amerika'da yaşayan ve kendisine bir işletme açan Survivor Ayşıl, sonrasında Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaştı. 7 yıldır bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapan Ayşıl, Rusça, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Küçük yaşlarından bu yana spora ilgi duyan Ayşıl Özaslan, 20 yıldır farklı spor dallarıyla uğraştı. Daha önce Fear Factor ve Survivor yarışmalarına katılan Ayşıl, aynı zamanda "Boxun Yıldızları" programına da katılmıştı.

Instagram’da 'aysilozaslan' kullanıcı adıyla yer alan Survivor Ayşıl'ın 2 bin 810 takipçisi bulunuyor.

AYŞIL ÖZASLAN SURVİVOR'DA NE ZAMAN YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Ayşıl Özaslan, Survivor 2017'de yarışmıştı. O dönem, Aslanlar-Kanaryalar konseptinde oynanan Survivor'da Kanaryalar'ın kaptanı olarak yarışan Ayşıl, yarışmayı 2. olarak tamamlamıştı.