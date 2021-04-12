Aysun Kayacı kimdir? Aysun Kayacı kaç yaşında, nerede, evli mi?

Eski manken, oyuncu ve sunucu Aysun Kayacı, çok konuşulan açıklamaları ve yorumlarıyla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Aysun Kayacı kaç yaşında, nerede, ne yapıyor?

Bir dönemin çok konuşulan isimlerinden manken Aysun Kayacı, Doktorlar dizisindeki Kader karakteriyle hafızalardan yıllarca silinmedi.

Kamuoyunda gündem yaratan "Dağdaki çobanın oyuyla benim oyun bir mi?" sözlerinden sonra ortadan kaybolan Kayacı, yeniden sosyal medya gündemine düştü.

Hayatına dair bilgiler ve şimdilerde neler yaptığı merak edilen Aysun Kayacı'ya dair detaylar araştırılıyor. Gözlerden uzak bir yaşam süren eski manken ve oyuncu Aysun Kayacı kimdir, kaç yaşında, nerede, evli mi? İşte detaylar..

AYSUN KAYACI KİMDİR?

Aysun Kayacı 20 Mayıs 1979 yılında Üsküdar İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Mankenliğe 15 yaşında fuarlarda stand görevlisi olarak başladı. Uzun süre mankenlik yaptıktan sonra 2000'li yıllarda oyunculuğa da başladı ve Zehirli Çiçek dizisinde rol aldı.

2004 yılında 12. MGD Altın Objektif Ödülleri'nde "Yılın En İyi Mankeni" ödülünü aldı. 2005 yılında Çat Kapı, 2006 yılında Doktorlar, 2007 yılında Sessiz Gemiler adlı dizilerde rol aldı. Kısık Ateşte 15 Dakika adlı sinema filminde de şarkıcı rolü oynadı. 2007 - 2008 yıllarında bir içecek firmasının ses getiren bir reklam filminde oynadı.

2009'da Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Dizi oyunculuğuna devam etse de ağırlıklı olarak, NTV’de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol adlı televizyon programında sunuculuk yaptı. Ayrıca aynı yıllarda Haldun Dormen ile birlikte özel bir kanalda şarkı yarışması sunuculuğu yaptı.

AYSUN KAYACI ŞİMDİ NE YAPIYOR?

27 Mart 2008 tarihinde söz konusu programda, ve George Orwell'in Hayvanlar Çiftliği romanındaki domuz karakterine söylettiği: "Hepimiz eşitiz ama ben herkesten daha eşitim" sözlerine gönderme yaparak; "Bu ne biçim demokrasi? Benim verdiğim oy ile; ayak takımının, dağdaki çobanın oyu eşit olabilir mi?" sözleri yüzünden Adıyaman ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Orak ve avukatı Hacı Orhan tarafından hakkında suç duyurusunda bulunularak ve "Basın Yoluyla Hakaret" suçundan Türk Ceza Kanunu 301. maddesinden dava açılması istendi.

27 Ekim 2012'de bankacı Efe Kapancı ile evlenen Kayacı, eşiyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da yerleşti. Kayacı ve eşinin şimdilerde Dubai'de yaşadığı biliniyor.