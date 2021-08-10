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- Aytaç Şaşmaz şoke oldu! Hayranı öyle bir şey yaptı ki..
Aytaç Şaşmaz şoke oldu! Hayranı öyle bir şey yaptı ki..
Baht Oyunu dizisinde boy gösteren Aytaç Şaşmaz, bir hayranı ile bir araya geldi. Şaşmaz'ı karşısında gören hayranı baygınlık geçirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 10.08.2021 - 15:18
- Güncelleme : 10.08.2021 - 15:20
Söz dizisi ile dikkatleri çeken Aytaç Şaşmaz, şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinde boy gösteriyor.
Cemre Baysel ile iyi bir uyum yakalayan Şaşmaz'ın hayran kitlesi oldukça fazla..
Söz dizisinden sonra iyi bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, bir hayranı ile bir araya geldi.
Hayranı oyuncuyu karşısındaki görünce ne yapacağını şaşırdı...
HAYRANI FENALIK GEÇİRDİ
Aytaç Şaşmaz, önceki gün dizi çekimleri için gittiği yerde hayranlarıyla bir araya geldi.
Şaşmaz’ın hayranı olan bir genç kız, oyuncuyu karşısında görünce heyecandan fenalaştı. Nefes almakta zorluk geçen genç kız için, ambulans çağrıldı.
O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Aytaç Şaşmaz şoke oldu! Hayranı öyle bir şey yaptı ki.. VİDEO