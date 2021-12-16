'Azaltılsın' davası ertelendi! Cem Yılmaz ne kadar nafaka ödüyor? Hem de dolarla...

'Azaltılsın' davası ertelendi! Cem Yılmaz ne kadar nafaka ödüyor? Hem de dolarla...

Komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödedi nafakanın düşürülmesi için mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Yılmaz'ın aylık olarak ödediği nafaka, duyanları şaşırttı.

2012 yılında evlenen ve 1 sene sonra boşanan Ahu Yağtu Cem Yılmaz çifti arasındaki nafaka davası devam ediyor.

Komedyen Cem Yılmaz'ın hem oğlu Kemal'e hem de eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği rakam adeta dudak uçuklattı.

Yılmaz'ın, eski eşine ödediği nafakanın azaltılmasını talep etmesi üzerine girdikleri dava süreci devam ederken mahkemede yeni bir gelişme yaşandı.

Takipçileri "Cem Yılmaz ne kadar nafaka ödüyor" merak ediyor.

CEM YILMAZ'IN ÖDEDİĞİ NAFAKA

Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti.

8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istedi. Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.

DAVA ERTELENDİ

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti.

Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Duruşmada, 1996 Türkiye Güzeli Pınar Özçapkın ile çocuğun şoförü Ali Elbasan Ahu Yağtu'nun tanıkları olarak dinlendi.

Mahkeme, tapudan vergi kayıtlarının beklenmesine ve tanık beyanlarına karşı davacı avukatlarının beyanda bulunması için duruşmayı erteledi.