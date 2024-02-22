Azem ve oğlunu bekleyen büyük tehlike ne? İnci Taneleri 5. bölümde neler olacak? Kanal D ekranlarının popüler dizisi İnci Taneleri 5. bölümüyle bugün akşam ekrana gelecek. Peki, İnci Taneleri'nin 5. bölümünde neler yaşanacak? İşte merak edilenler...

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Kanal D'nin yeni dizisi 'İnci Taneleri' bu akşam beşinci bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimler bulunuyor.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini konu alan İnci Taneleri son dönemin en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünü oynadığı dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor.

İlk dört bölümüyle gündemden düşmeyen ve sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alan dizi reytinglerede damga vurdu.

Dizinin bugün akşam ekrana gelecek beşinci bölümü merakla bekleniyor. Peki, beşinci bölümde neler yaşanacak?

5. bölümde neler yaşanacak?

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Azem Yücedağ oğlu ile yüzleşecek.

Yıllardır görmediği oğlunu bulan ve yüzyüze gelen Azem oğluna gerçekleri anlatmaya çalışacak ancak oğlundan beklediği karşılığı alamayacak.

Öte yandan Dilber, Azem'e Piraye ile aralarında birşey olup olmadığı sorunca ikilinin arasında ipler gerilecek.

İnci Taneleri'nin fragmanında yer alan diğer olay ise izleyicileri meraklandırdı. Azem oğlu ile konuşurken bir arabadan açılan kurşunların kime isabet ettiği büyük merak uyandırdı.

İnci Taneleri yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.